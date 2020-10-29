2020/10/29 | 15:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد ـ واع

وجه زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، اليوم الخميس، دعوة إلى المملكة العربية السعودية بفتح المجال لزيارة مرقد النبي محمد (ص) في المدينة المنورة من جميع انحاء العالم ووفقا للشروط القانونية والصحية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيد الصدر يوجه دعوة إلى السعودية) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيد الصدر يوجه دعوة إلى السعودية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).