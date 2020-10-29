2020/10/29 | 15:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قتلت الشرطة الفرنسية، الخميس، رجلا مسلحا بمسدس في أفينيون بعدما حاول مهاجمة ضباط الشرطة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشرطة الفرنسية تردي رجلا هدد عناصرها بسكين في مدينة أفينيون) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشرطة الفرنسية تردي رجلا هدد عناصرها بسكين في مدينة أفينيون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).