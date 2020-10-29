الدفاع توجه دعوة للطلبة المقبولين في الدورة 110

2020/10/29 | 15:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد وجهت وزارة الدفاع العراقية، اليوم الخميس، دعوة الى الطلبة المقبولين في الدورة 110.وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “وزارة الدفاع تدعو الطلبة المقبولين بالدورة 110 الى الإلتحاق في الساعة 800 من يوم الاحد الأول من تشرين الثاني من العام الحالي 2020 الى الكلية العسكرية”.وأشارت الى “جلب مايؤيد سلامتهم …

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