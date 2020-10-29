2020/10/29 | 15:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- تشير التقارير الصحية إلى أن بلجيكا تضررت مرة أخرى وبشدة من وباء كوفيد-19، فالإحصائيات الصادرة من هناك هي الأكثر إثارة للقلق في قارة تعاني من عودة فيروس كورونا، الذي أصبح أكثر من أي وقت مضى عدوا مشتركا للمواطنين المتنافسين في بلجيكا والناطقين باللغتين الفرنسية والهولندية.



ونظرا للانقسام الذي تشهده البلاد، فقد بات التعاون […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بلجيكا تتحول إلى أسوأ بؤرة لوباء كورونا في أوروبا وكالة الصحافة المستقلة.

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