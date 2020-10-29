القبض على مسؤول ’’مفرزة تجنيد الأطفال’’ في داعش بالفلوجة

2020/10/29 | 15:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الأنبار

اعلن جهاز مكافحة الإرهاب، الخميس، 29 تشرين الأول، 2020، القبض على مسؤول ’’مفرزة تجنيد الأطفال’’ في تنظيم داعش بالفلوجة.

وقال الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بعد جهود متميزة وبعملية فريدة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة ، الابطال في جهاز مُكافحة الإرهاب, يتمكنون من القاء القبض على الارهابي (م.



ح) المسؤول عن "مفرزة تجنيد الأطفال" لصالح عصابات داعش، اليوم الخميس، في قضاء الفلوجة، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية".

واضاف البيان أن "جهاز مُكافحة الإرهاب مُستمر بضرب نُقاط القوة في عصابات داعـش الإرهابية من خلال تجفيف منابع التطرُف والتكفير وغاسلي الأدمغة المُتمثلة ببقايا قادة داعـش المهزومين الذين يحاولون تأسيس قاعدة إرهابية متينة في المُستقبل من خلال استغلال الأطفال بنواياهم الإرهابية الخبيثة والتي تُعيث بالأراضي العراقية والبُلدان المُجاورة فسادًا وإجرامًا".

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