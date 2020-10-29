اعتقال مسؤول تجنيد الاطفال في داعش

2020/10/29 | 15:50 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، الخميس، اعتقال المسؤول عن مفرزة تجنيد الأطفال في داعش.

وقال رسول في بيان “بعد جهود متميزة وبعملية فريدة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، تمكن الابطال في جهاز مُكافحة الإرهاب من القاء القبض على الارهابي (م.



ح) المسؤول عن مفرزة تجنيد الأطفال لصالح عصابات داعش، اليوم الخميس، في قضاء الفلوجة، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية”.

واضاف ان “جهاز مُكافحة الإرهاب مُستمر بضرب نُقاط القوة في عصابات داعـش الإرهابية من خلال تجفيف منابع التطرُف والتكفير وغاسلي الأدمغة المُتمثلة ببقايا قادة التنظيم المهزومين الذين يحاولون تأسيس قاعدة إرهابية متينة في المُستقبل من خلال استغلال الأطفال بنواياهم الإرهابية الخبيثة والتي تُعيث بالأراضي العراقية والبُلدان المُجاورة فسادًا وإجرامًا”.

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