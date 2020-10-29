2020/10/29 | 15:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استقبل وزير الزراعة العراقي، محمد كريم الخفاجي، في مكتبه بمقر الوزارة اليوم الخميس، السفير الهولندي في العراق؛ لأجل التباحث في الشأن الزراعي.وأكد الوزير، في بداية اللقاء بحسب بيان لوزارة الزراعة، على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الزراعة يدعو الشركات الهولندية للاستثمار في العراق ويؤكد تسهيل إجراءاتها) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الزراعة يدعو الشركات الهولندية للاستثمار في العراق ويؤكد تسهيل إجراءاتها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).