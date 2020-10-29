وزير النقل العراقي: استئناف التاكسي النهري قريباً

2020/10/29 | 15:50 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد وزير النقل العراقي، ناصر الشبلي، اليوم الخميس، تفعيل التاكسي النهري خلال المدة القليلة المقبلة، مبيناً وجود شركات ستشارك بتشغيل التكسي النهري.وقال الوزير، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه تم التوجيه فيما يخص التاكسي النهري لاستئنافه …

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