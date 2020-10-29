اعتقال مسؤول عن 'مفرزة تجنيد الأطفال' لصالح 'داعش' في الفلوجة

2020/10/29 | 15:51 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الخميس، عن اعتقال مسؤول عن "مفرزة تجنيد الأطفال" في الفلوجة.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "بعد جهود متميزة وبعملية فريدة ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، الابطال في جهاز مُكافحة الإرهاب يتمكنون من القاء القبض على الارهابي (م.



ح) المسؤول عن "مفرزة تجنيد الأطفال" لصالح عصابات داعش، اليوم الخميس، في قضاء الفلوجة، وقد اتخذت بحقه الاجراءات القانونية"

وأضاف أن "جهاز مُكافحة الإرهاب مُستمر بضرب نُقاط القوة في عصابات داعـش الإرهابية من خلال تجفيف منابع التطرُف والتكفير وغاسلي الأدمغة المُتمثلة ببقايا قادة داعـش المهزومين الذين يحاولون تأسيس قاعدة إرهابية متينة في المُستقبل من خلال إستغلال الأطفال بنواياهم الإرهابية الخبيثة والتي تُعيث بالأراضي العراقية والبُلدان المُجاورة فساداً وإجراماً".





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