الغزي يوجه بإنجاز التصاميم الخاصة بتأهيل مداخل العاصمة خلال 20 يوماً

2020/10/29 | 15:56 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، بتقديم التصاميم الأساسية الخاصة بتأهيل مداخل العاصمة بغداد، خلال مدة أقصاها عشرون يوما

الغزي وخلال ترؤسه اجتماع اللجنة المعنية بمتابعة إجراءات تأهيل وتطوير مداخل العاصمة وشوارعها، حيث ناقش المجتمعون تحديد قطع الأراضي الخاصة بإنشاء ساحات التبادل التجاري في جميع مداخل مدينة بغداد.

وتقرر خلال الاجتماع، تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وعضوية الجهات المعنية، لوضع التصاميم وتحديد آلية اختيار المواقع والشروع بالعمل، بعد تحديد الضوابط وتقسيم مراحل الإنجاز بحسب التوقيتات الزمنية التي ستحدد لاحقاً.

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