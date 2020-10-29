تشكيل لجنة تحقيقية عليا بشأن حادثة الخيلانية في ديالى

2020/10/29 | 15:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذر حسن كريم الكعبي النائب الاول لرئيس مجلس النواب من تداعيات أمنية خطيرة في حال تسويف مطالب ذوي شهداء قرية الخيلانية وعدم القبض على الجناة خلال وقت قصير.

جاء ذلك خلال ترؤسه وفدا نيابيا أمنيا في اجتماع عقد بمقر قيادة عمليات المحافظة للكشف عن ملابسات وما توصلت اليه التحقيقات في مجزرة الخيلانية بقضاء المقدادية، فيما أكد المجتمعون على جملة قرارات بينها تشكيل لجنة “عليا” من كافة الجهات المعنية للإسراع بكشف الجناة اينما كانوا وخلال فترة قصيرة، وإعادة انتشار القطعات الامنية وتمشيط المناطق والقرى الرخوة التي باتت مأوى واوكارا للإرهابيين والخلايا النائمة، فضلا عن محاسبة المقصرين في الحادثة.

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