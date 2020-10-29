2020/10/29 | 16:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- أعلن فوج مغاوير الفرقة الأولى، اليوم الخميس، انه بالاشتراك مع مفرزة الاستخبارات تم القبض على شخصين ارتكبا عمليات تزوير.وذكر بيان صادر عن المكتب الاعلامي لقيادة قوات الشرطة الاتحادية، تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”، نسخة منه، أنه “ألقت قوة من فوج مغاوير الفرقة الأولى وبالاشتراك مع مفرزة الاستخبارات القبض على شخصين بالجرم […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال شخصين بالجرم المشهود..ارتكبا عمليات تزوير المركز الخبري الوطني.

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