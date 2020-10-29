النفط: تخفيض اسعار البنزين المحسن سيحقق زيادة في ايرادات الدولة

2020/10/29 | 16:01 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أكدت وزارة النفط ،اليوم الخميس، أن تخفيض سعر البنزين عالي الاوكتان (المحسن) الذي سيطبق الشهر المقبل، سيحقق زيادة في ايرادات الدولة.

وقال مدير عام شركة توزيع المنتجات النفطية حسين طالب في تصريح متلفز، اليوم (29 تشرين الاول 2020) إن "تطبيق السعر المخفض الجديد للبنزين المحسن والبالغ 650 دينارا للتر بدلا من 850 دينارا، سيتم مع بداية الشهر المقبل"، مشيرا إلى أن "خفض سعر البنزين المحسن فيه جنبة اقتصادية تتماشى مع الانخفاض العام في أسعار النفط الخام العالمية".

واضاف، أن "عملية التخفيض ستسهم في تشجيع أصحاب المركبات بالإقبال على المحسن للحصول على منتج كفوء لمركباتهم بأسعار مناسبة بما يحقق زيادة في ايرادات الدولة".

وتابع طالب، أن شركة التوزيع تسعى لتحرير القطاع التوزيعي وفق اسعار النشرة العالمية"، مشيرا إلى أن "جميع المحطات الحكومية جاهزة لتسلم وبيع البنزين المحسن والبنزين العادي بينما المحطات الأهلية جاهزة بنسبة 50%".

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