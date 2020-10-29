55% من انتاج العسل في الاقليم ينتج في السليمانية

2020/10/29 | 16:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية زراعة السليمانية، اليوم الخميس، ان نحو أكثر من نصف العسل المنتج في اقليم كوردستان هو من انتاج السليمانية.

وقال رزكار حمد خضر نائب مدير زراعة السليمانية: انه وبسبب تفشي جائحة كورونا وتعطل وانخفاض مستوى جزء من القطاع الصناعي والتجاري، ادى الى تقدم ملموس في قطاع الزراعة وانتعاشه بنسبة 17%.

واضاف: ان السليمانية تنتج شهريا كميات كبيرة من اللحوم الحمراء والدجاج، الا ان الازمة الاقتصادية ادت الى تقليل المواطنين لها بنسبة 40%.

واشار خضر الى، انه وبسبب ايلاء الاهتمام بالمناحل وتربية النحل في محافظة السليمانية، فان نسبة 55% من انتاج العسل في الاقليم هو من الانتاج المحلي للسليمانية، مبينا ان انتاج مادة العسل لهذا العام في المحافظة بلغ 500 طن.

PUKmedia خاص‌

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