كنائس فرنسا تقرع أجراسها تكريماً لضحايا هجوم نيس

2020/10/29 | 16:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلن مؤتمر الأساقفة الكاثوليك في فرنسا أن الكنائس في جميع أنحاء البلاد ستقرع أجراسها في الثالثة بعد ظهر اليوم (14:00 بتوقيت غرينتش) تكريماً لضحايا هجوم الطعن بكنيسة في نيس جنوب فرنسا.

وقال المؤتمر، في بيان، إن الضحايا “تعرضوا للهجوم والقتل لأنهم كانوا في الكنيسة”.

وقال الأساقفة: “رغم الحزن الذي يثقل كاهلهم، فإن الكاثوليك لن يستسلموا للخوف، ويتطلعون، مع الأمة بأكملها، إلى مواجهة هذا التهديد الأعمى والغادر”.

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