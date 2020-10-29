الصحة تسجل 3804 إصابات جديدة بكورونا وشفاء 3376 حالة

2020/10/29 | 16:07 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ملعب نينوى الاولمبي يعود الى الواجهة

تواصل شركة اوزلار التركية المنفذة لملعب نينوى الاولمبي الذي يتسع لـ 30 الف متفرج، اعمال تاهيل الملعب وملحقاته عقب الدمار الذي لحق به من قبل عصابات داعش الاجرامية.





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