شركة شل تسجل أرباحًا فصلية صافية قدرها 489 مليون دولار

2020/10/29 | 16:08 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

ذكرت شركة رويال داتش شل يوم الخميس أنها حققت أرباحًا صافية تبلغ 489 مليون دولار (415 مليون يورو) خلال الربع الثالث من العام 2020، لتتعافى من الخسائر الفادحة التي تكبدتها خلال الربع السابق من العام الجاري، بسبب فيروس كورونا.

تداعيات الجائحةتتباين الأرباح التي حققتها الشركة بعد الضرائب خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول – والمدعومة باستقرار أسعار النفط – مع تحقيقها لخسائر صافية هائلة قدرها 18.13 مليار دولار خلال الربع الثاني من العام 2020، نتيجة لتداعيات جائحة كوفيد-19، وفقًا لوكالة الأنباء الفرنسية.على الرغم من انخفاض الأرباح الفصلية المعدلة بنسبة 80% لتصل إلى 955 مليون دولار خلال الربع الثالث من العام الجاري، فإنها فاقت متوسط توقعات المحللين البالغة 146 مليون دولار.تعزيز التوزيعات النقديةأعلنت الشركة الإنجليزية الهندية زيادة توزيعاتها النقدية للمساهمين بنحو 4% إلى 16.65 سنت للسهم في الربع الثالث، بحسب وكالة رويترز للأنباء.كانت الشركة أعلنت، الشهر الماضي، عن خطط لشطب ما يصل إلى تسعة آلاف وظيفة، أو أكثر من 10% من قوتها العاملة، كجزء من خطتها الإصلاحية الكبيرة لتحديث أنشطتها والتركيز بدرجة أكبر على الطاقة المتجددة وأسواق الكهرباء.بلغ إجمالي تكاليف التشغيل في الشركة العام الماضي 38 مليار دولار، في حين بلغ الإنفاق الرأسمالي 24 مليارًا.كما أوضحت شل، في يوليو/تموز الماضي، أنها شطبت أصولًا بقيمة بلغت 16.8 مليار دولار بعد الضرائب (22.3 مليار دولار قبل الضرائب)، بسبب تراجع أنشطتها جراء تفشي جائحة كوفيد-19.

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