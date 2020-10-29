الحلبوسي يوصي بالمتابعة الميدانية لكشف ملابسات الخرق الأمني في المقدادية

2020/10/29 | 16:09 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اوصى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع القيادات الأمنية لكشف ملابسات الخرق الأمني في شمال المقدادية بمحافظة ديالى.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، أوصى، اليوم الخميس، بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع القيادات الأمنية لكشف ملابسات الخرق الأمني في شمال المقدادية بمحافظة ديالى”.





واضاف البيان، ان “الحلبوسي استنكر الحادث الإجرامي الغادر في قرية الخيلانية شمال قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، الذي أودى بحياة مواطنين مدنيين عزل”، موصياً “بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع القيادات الأمنية لمعرفة دوافع الخرق الأمني”.

و أشار إلى “ضرورة مراجعة الخطط الأمنية في المناطق المستهدفة من الإرهاب، والقضاء على منابعه، وملاحقة فلول داعش في عموم مناطق البلاد”.





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