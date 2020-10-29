مسؤول أميركي سابق: من مصلحتنا الإنسحاب من العراق.. هذا ما يريده الأميركيون

2020/10/29 | 16:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

تحدث جويل روبن، المساعد الأسبق لوزير الخارجية الأميركي، عن العراق في السياسة الأميركية، فيما أشار الى أنه منظور الامن القومي الأمريكي يشدد على وجوب ان تكون العلاقة مع العراق مستقرة.

وقال روبن في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "العراق اليوم ليس هو العنوان الأساسي للأميركيين لانهم مركزون على الأمور المحلية، ولكن العراق ليس عبئاً على السياسة الخارجية واعتقد ان الشعب الأمريكي سئم من النزاعات العسكرية في الشرق الاوسط".

وأضاف، أن "الشعب الأمريكي لا يرى العراق كبؤرة للتهديد كما كان في الماضي او مكاناً لنزاع عسكري كبير ويريد منا ان ننسحب ونخرج بطريقة مسؤولة".

وتابع أن "الإدارة القادمة ستشرح كيفية الانسحاب من العراق"، مبينا أن "ترامب تسبب بعدم اليقين في المنطقة وليس فقط في العراق ومن منظور الامن القومي الأمريكي لدينا مصلحة بانه يجب ان تكون العلاقة مع العراق مستقرة وهذا هو الهدف طويل الأمد".

وكان الباحث والسياسي في معهد واشنطن بلال وهاب رأى، أن الاستراتيجية الأمريكية تجاه العراق ثابتة، فيما أشار الى أن المرشح لرئاسة امريكا جو بايدن ملم اكثر من الرئيس الحالي دونالد ترامب بالملف العراقي.

وقال وهاب في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، إن "الاستراتيجية الأمريكية ثابتة وهي انعزالية ولكن شخصية الرئيس تفرض اختيار تكتيكات في تحقيق هذه الاستراتيجية".

وأضاف، أن "أهمية العراق جزء من أهمية الشرق الاوسط التي فقدت بريقها بالاعتماد على انتاج النفط الامريكي الصخري الذي قلل من اهمية الشرق الاوسط ".

وتابع وهاب أن "جو بايدن ملم اكثر بالسياسة الخارجية وخصوصا في الملف العراقي ويعرفه أكثر من ترامب الممتعض جداً من العراق".

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