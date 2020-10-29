الكشف عن قائمة الافضل في الجولة الثانية من دوري الابطال

2020/10/29 | 16:19 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ أعلن الحساب الرسمي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم "التشامبيونزليغ" اليوم الخميس، عن القائمة المرشحة لجائزة أفضل لاعب في مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في البطولة القارية.ويتنافس على الجائزة كل من، ماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد)، جواو فيليكس (أتلتيكو مدريد)، دوفان زاباتا (أتالانتا) ومويس كين (باريس سان جيرمان).وقاد راشفورد كتيبة "الشياطين الحمر" لتحقيق فوز كبير على لايبزيغ الألماني بخماسية نظيفة، حيث نجح في تسجيل ثلاثة أهداف (هاتريك).أما البرتغالي جواو فيليكس، فقد سجل هدفين في فوز أتلتيكو مدريد الصعب على ريد بول سالزبورغ بنتيجة (3-2).وخطف دوفان زاباتا نقطة التعادل لأتلانتا من أنياب أياكس أمستردام، بعدما سجل هدفين ليحول تأخره بهدفين دون رد إلى تعادل إيجابي (2-2).كما سجل مويس كين، هدفي فوز باريس سان جيرمان على باشاك شهير التركي (2-0)./انتهى9

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