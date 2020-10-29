الحلبوسي يوصي بالمتابعة الميدانية لكشف ملابسات الخرق الامني في المقدادية

2020/10/29 | 16:19 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ اوصى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الخميس، بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع القيادات الأمنية لكشف ملابسات الخرق الأمني في شمال المقدادية بمحافظة ديالى.واستنكر الحلبوسي في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا /نسخة منه ، الحادث الإجرامي الغادر في قرية الخيلانية شمال قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، الذي أودى بحياة مواطنين مدنيين عزل، موصياً بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع القيادات الأمنية لمعرفة دوافع الخرق الأمني.وشدد على ضرورة مراجعة الخطط الأمنية في المناطق المستهدفة من الإرهاب، والقضاء على منابعه، وملاحقة فلول داعش في عموم مناطق البلاد./انتهى9

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