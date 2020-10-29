لا إجازة لخارج العراق لضباط الداخلية إلا بموافقة الكاظمي

2020/10/29 | 16:19 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي اليوم الخميس، بعدم إعطاء إجازة خارج العراق لفئة من ضباط وزارة الداخلية إلا بموافقته....

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