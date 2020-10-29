المركزي الأوروبي يثبت معدل الفائدة لكنه يُلمح لتحفيز إضافي

2020/10/29 | 16:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: قرر البنك المركزي الأوروبي تثبيت معدلات الفائدة الرئيسية دون تغيير، مع عدم إدخال تغييرات في برامج شراء الأصول، لكنه ألمح للمزيد من التحفيز النقدي.

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