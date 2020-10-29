الاقتصاد الأمريكي ينمو بوتيرة قياسية تتجاوز 33% في الربع الثالث

2020/10/29 | 16:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر – أحمد شوقي: نما اقتصاد الولايات المتحدة بوتيرة قياسية تجاوزت 33 بالمائة خلال الربع الثالث من العام الجاري، ليتفوق على تقديرات المحللين بعد أسوأ

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