كورونا تصيب رئيس وزراء السودان الأسبق

2020/10/29 | 16:27 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ متابعة…

أعلن “حزب الأمة القومي” أن الصادق المهدي، رئيس الحزب ورئيس وزراء السودان الأسبق، أثبتت الفحوصات إصابته بفيروس كورونا.

وقال الحزب في بيان، : “أصيب الإمام بالشعور بالاعياء، وأُجري له مساء أمس فحص كوفيد – 19، وللأسف اتضح صباح اليوم أن النتيجة إيجابية”، أنه مصاب بعدوى فيروس كورونا.

الصادق المهدي هو سياسي ومفكر سوداني ورئيس “حزب الأمة القومي”، ويبلغ من العمر 85 عاما.



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