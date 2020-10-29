طقس “محير” في العراق… هذه تفاصيل الاجواء غدا الجمعة

2020/10/29 | 16:29 - المصدر: يس عراق

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يس عراق – بغداد

توقعت هيئة الانواء الجوية، اليوم الخميس، ان تشهد البلاد خلال اليومين المقبلين طقسا متباينا بين الصحو والغائم جزئيا بدرجة حرارة 35 مئوية .

وذكر بيان للهيئة: ان طقس يوم غد الجمعة في المنطقتين الوسطى والشمالية سيكون صحوا الى غائم جزئيا ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة .



و في المنطقة الجنوبية سيكون الطقس صحوا ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق”.

وتكون درجة الحرارة الصغرى في بغداد 11 مئوية والعظمى 35 مئوية.

واضاف البيان ” ان طقس يوم السبت المقبل سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية صحوا ، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة .



و في المنطقة الشمالية سيكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم ، ولا تغير في درجات الحرارة ، والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة “.

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