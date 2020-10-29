رئيس البرلمان يدعو إلى مراجعة الخطط الأمنية في المناطق المستهدفة من الإرهاب

2020/10/29 | 16:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أوصى رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع القيادات الأمنية لكشف ملابسات الخرق الأمني في شمال المقدادية بمحافظة ديالى.واستنكر الحلبوسي، بحسب بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “الحادث الإجرامي الغادر في قرية الخيلانية شمال قضاء المقدادية بمحافظة ديالى، الذي أودى بحياة مواطنين مدنيين عزل”، موصياً بـ”المتابعة …

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