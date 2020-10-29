تسجيل 1285 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة في كردستان

2020/10/29 | 16:29 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت وزارة الصحة في اقليم كردستان، اليوم الخميس، تسجيل 1285 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلاً عن 18 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت صحة الاقليم في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “سجلت 1285 إصابة جديدة بفيروس كورونا (580 في أربيل، و187 في السليمانية، و440 في دهوك، و27 في …

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