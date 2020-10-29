2020/10/29 | 16:32 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 29 دقیقة

1567 مشاهدة

ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت وزارة الصحة والبيئة، الخميس، تسجيل 45 حالة وفاة جديدة، و3804 إصابة اضافية، و3376 حالة شفاء أخرى من عدوى فيروس كورونا المستجد خلال 24 ساعة الماضية في عموم محافظات العراق.

جاء ذلك في بيان للوزارة تلقى "ديجيتال ميديا ان ار تي" نسخة منه اليوم، (29 تشرين الأول 2020)، وفيما يلي نصه:-

وفي وقت سابق من اليوم الخميس، أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان، تسجيل 1258 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلا عن تسجيل 18 حالة وفاة في عموم محافظات الإقليم خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكرت الوزارة في بيان، أنها أجرت خلال الـ 24 ساعة الماضية، 6614 عملية فحص شخصت خلالها 1258 إصابة جديدة توزعت كالتالي، 580 إصابة في أربيل، و187 في السليمانية و 36 في كرميان و15 في رابرين و 440 في دهوك و 27 في حلبجة.

كما توزعت حالات الشفاءالـ 503 كالآتي: أربيل 114، السليمانية 25 وكرميان 32 ودهوك 312 وحلبجة 20.

كما تم تسجيل 18 وفاة معظمها في السليمانية 8، إدارة رابرين 1، و ودهوك 6 وأربيل 2، وحلبجة 1.

وبذلك وصل عدد الإصابات الكلي في إقليم كوردستان، إلى 74334 إصابة شفي منها 42076 حالة فيما توفي 2406 شخصا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الموقف الوبائي اليومي لجائحة كورونا في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).