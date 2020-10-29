2020/10/29 | 16:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجلت إيران، اليوم الخميس، 8293 إصابة

بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، في أعلى

معدل يومي منذ تفشي الجائحة، بينما سجلت

399 حالة وفاة جديدة بالفيروس، حيث تجاوز

إجمالي الوفيات 34 ألفا.

وبحسب تقرير وزارة الصحة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيران تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا منذ تفشي الجائحة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيران تسجل أعلى معدل إصابات يومية بكورونا منذ تفشي الجائحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).