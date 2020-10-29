كورونا في العراق .. وفاة 45 شخصاً واصابة اكثر من 3800 آخرين

2020/10/29 | 16:32 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سجل العراق اليوم الخميس، 45 حالة وفاة

بفيروس كورونا فيما تجاوز عدد الاصابات

الـ 3800 وحالات الشفاء الـ 3 آلاف.

وقالت الوزارة في بيان رسمي أنها اجرت

اليوم 18575 فحصاً وسجلت 3804 إصابات بفيروس

كورونا.

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