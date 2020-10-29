العراق يسجل 3804 اصابات جديدة بكورونا

2020/10/29 | 16:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الخميس، الموقف الوبائي لفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة الماضية.

وأشارت الوزارة في موقفها اليوم، إلى إصابة 3804 شخصاً بالفيروس وشفاء 3376 مصاباً، موضحة أن عدد حالات الوفاة بلغت 45 حالة.

وبينت وزارة الصحة، أن عدد حالات الشفاء الكلي بلغت 394386، أي ما نسبته 84.3% ، في حين بلغت عدد حالات الاصابات الكلي 467755، وعدد الحالات تحت العلاج 63554 ، وعدد الحالات الراقدة في العناية المركزة 460، وعدد حالات الوفيات الكلي 10815.

ادناه جدول يظهر توزيع الاصابات وحالات الشفاء وفقاً لوزارة الصحة.

PUKmedia اعلام وزارة الصحة والبيئة

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