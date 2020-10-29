شيخ دلير تحدد موعد انجاز قانون الناجيات الايزيديات

2020/10/29 | 16:33 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حددت عضو في لجنة المرأة والأسرة والطفل النيابية، مطلع الاسبوع المقبل موعدا لانجاز مشروع قانون الناجيات الايزيديات، مبينة الى ان بعض الكتل تعترض على اسم المشروع.

وقالت النائب ريزان شيخ دلير عضو اللجنة خلال تصريح خاص لـ PUKmedia، ويم الخميس، ان المطالبات مستمرة ومنذ سنوات لتشريع قانون الناجيات الايزيديات، كون المأساة التي تعرضن لها الفتيات الايزيديات في عام 2014 كبيرة جدا، مؤكدةً ان بعض الفتيات الايزيديات لا زلن تحت سلطة ارهابيي داعش حتى اليوم .

واضافت: ان مشروع قانون الناجيات الايزيديات له أهمية كبيرة، مبينة انه في حال عقدت جلسة للبرلمان السبت المقبل فسيتم انجاز مشورع القانون من خلال القراءة الثانية.

واشارت شيخ دلير الى ان "هناك اعتراضات من قبل بعض المكونات على اسم القانون كالتركمان والمسيح حيث يطالبون بان يكون اسمه الناجيات فقط، الا ان لجنة المرأة تصر على بقاء اسمه الناجيات الايزيديات.

PUKmedia هاميار علي

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