فرنسا: ضبط مسلح بسكين خطط لتنفيذ عملية طعن

2020/10/29 | 16:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن أجهزة الأمن في مدينة ليون ألقت القبض على رجل مسلح بسكين كان يخطط لتنفيذ عملية طعن، بعد ساعات من هجوم فتاك شهدته مدينة نيس.

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