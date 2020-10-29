محافظة بغداد تحدد تسعيرة أمبير المولدات للشهر المقبل

2020/10/29 | 16:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد حددت محافظة بغداد، اليوم الخميس، تسعيرة أمبير المولدات المجهزة للطاقة الكهربائية للشهر المقبل.وذكرت المحافظة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “سعر الأمبير لشهر تشرين الثاني المقبل، للتشغيل العادي (٥ الآف دينار)، بينما يكون التشغيل الذهبي لمدة ٢٤ ساعة بسعر (٧ الآف دينار) للأمبير”.

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