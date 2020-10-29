فرنسا ترفع درجة التأهب الأمني لأعلى مستوى

2020/10/29 | 16:35 - المصدر: الصحافة المستقلة

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المستقلة /- أعلن رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس عن رفع درجة التأهب الأمني في عموم البلاد إلى أرفع مستوى، على خلفية الهجوم الفتاك الذي شهدته اليوم الخميس مدينة نيس.



وصرح كاستيكس بأن رد الحكومة الفرنسية على الهجوم الذي أودى بأرواح ثلاثة أشخاص سيكون “صارما وحازما

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