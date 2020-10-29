تفاصيل الموقف الوبائي في محافظة الأنبار

2020/10/29 | 16:38 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

اعلنت دائرة الصحة في محافظة الأنبار، الخميس، التوزيع الجغرافي للإصابات الجديدة بفيروس كورونا.



وقالت الدائرة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (29 تشرين الأول 2020)، إن "الإصابات الـ ( ٢٨ ) الجديدة التي سجلت هذا اليوم في محافظة الانبار توزعت على النحو التالي":

قضاء الفلوجة ٦

قضاء الگرمة ٣

قضاء حديثة ٥

قضاء الخالدية ٤

قضاء هيت ٦

قضاء العامرية ٣

قضاء الرمادي ١

الشفاء ٣٣

واضاف، "وتم اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية وفرقنا الصحية مستمرة بمتابعة جميع الملامسين".

وتابع، "وفي الوقت الذي تؤكد فيه دائرة صحة الانبار استمرارها وبكافة ملاكاتها بتفانيهم في عملهم فإنها تدعو جميع المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة من دائرة صحة الانبار وتجنب التجمعات وعدم اقامة الولائم ومجالس العزاء والحفلات والابتعاد عن التزاور بين العوائل وتجنب المصافحة والتقبيل والالتزام بالتباعد الاجتماعي ولبس الكمامات والتقيد بأساسيات النظافة الشخصية والعامة والاتصال بدائرة صحة الانبار او مراجعة اقرب مؤسسة صحية عند الشعور بأعراض المرض".

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