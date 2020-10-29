أمانة مجلس الوزراء توجه بإنجاز التصاميم الخاصة بتأهيل مداخل بغداد

2020/10/29 | 16:39 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ بغداد…

وجه الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد نعيم الغزي، الجهات ذات العلاقة، بتقديم التصاميم الأساسية الخاصة بتأهيل مداخل العاصمة بغداد، خلال مدة أقصاها (20) يوماً، لغرض المصادقة عليها، والمباشرة بالمراحل اللاحقة.

وذكر بيان للأمانة تلقته / المعلومة/، أن “ذلك جاء خلال ترؤسه اجتماع اللجنة المعنية بمتابعة إجراءات تأهيل وتطوير مداخل العاصمة وشوارعها”.

وناقش المجتمعون، وفقا للبيان، تحديد قطع الأراضي الخاصة بإنشاء ساحات التبادل التجاري في جميع مداخل مدينة بغداد، وحسم الملفات العالقة بين وزارة النقل وهيئة المنافذ الحدودية، وآلية تجهيز الساحات بالبوابات الإلكترونية وكاميرات المراقبة، والموازين الإلكترونية، لمتابعة عدم تجاوز الأوزان المقررة لحمولات الشاحنات.

وتقرر خلال الاجتماع، بحسب البيان، تشكيل فريق عمل برئاسة وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وعضوية الجهات المعنية، لوضع التصاميم وتحديد آلية اختيار المواقع والشروع بالعمل، بعد تحديد الضوابط وتقسيم مراحل الإنجاز بحسب التوقيتات الزمنية التي ستحدد لاحقاً.



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