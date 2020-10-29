القبض على شخص مسلح بسكين كان يخطط لتنفيذ عملية طعن في ليون الفرنسية

2020/10/29 | 16:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أفادت وسائل إعلام فرنسية بأن أجهزة الأمن في مدينة ليون، ألقت القبض على رجل مسلح بسكين كان يخطط لتنفيذ عملية طعن، بعد ساعات من هجوم فتاك شهدته مدينة نيس.

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