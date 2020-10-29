“الفيحاء” ملعباً لمواجهة نفط ميسان والديوانية في دوري الكرة الممتاز

2020/10/29 | 16:47 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد…

اعلنت الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، عن ملعب مباراة نفط ميسان والديوانية لحساب الجولة الثانية من دوري الكرة الممتاز.

وذكرت التطبيعية في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “مباراة نفط ميسان أمام فريق الديوانية ضمن الجولة الثانية من الدوري الممتاز ستقام يوم الاحد المقبل 2020/11/2”.

واوضحت أن “المواجهة ستقام على ملعب ” الفيحاء ” في محافظة البصرة بتمام الساعة 2:30 ظهراً”.

وسبق وان اعلن رئيس نفط ميسان ان المباراة ستقام على ملعب البصرة الدولي.



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