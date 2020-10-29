نعم... الإسلام في أزمة

2020/10/29 | 17:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لكي نصبح جزءا طبيعيا من فرنسا، كمسلمين مؤمنين وغير مؤمنين، علينا أن نعتقد أن لـ"شارلي إيبدو" الحق في أن تنشر رسومها.هذا تفصيل صغير في السجال، وبعد ذلك نبدأ بالمشاركة في النقاش حول مسؤولية فرنسا عن صعود يمينها، وإطاحته بوسطها ويسارها

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