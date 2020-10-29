فيلم -طهران تابو- يعري السلطة الدينية في إيران و نفاقها والسلطة القضائية و فسادها - علي المسعود

2020/10/29 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#علي_المسعود فيلم "طهران تابو" يعري السلطة الدينية في إيران و نفاقها والسلطة القضائية و فسادها .



على الرغم من أن الثورة الإيرانية قد نادت بالحرية والعدالة والمساواة ، تلك الثورة التي شاركت فيها النساء الواعيات فى المجتمع الإيرانى على نطاق واسع ، أملاً منهن فى المساواة والقضاء على الاضطهاد ، إلا أن وجهة النظر المتشددة التى تبناها النظام الاسلامي الجديد المنبثق عن الثورة قتلت تلك الاماني وهي مهدها ، ......





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