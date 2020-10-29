القول الفصل في عواهن القول - زهران زاهر الصارمي

2020/10/29 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#زهران_زاهر_الصارمي كاتب عُمانيفي النصف الأول من هذا الشهر، أكتوبر 2020، وصلني على الواتساب من أحد الأصحاب مقالاً لسعيد بن مسعود المعشني، عنوانه "دور عمان في صد الخطر الشيوعي عن منابع النفط".



وبعد قراءتي له، تفاجأت بحجم الافتراءات والتخبطات التي حواها ذلك المقال؛ فكان لابد، من باب الواجب الوطني والأدبي والأخلاقي، من الرد عليه، لئلا يقع في خلده أو خلد من يقرأه بأن ما قاله هو الحق الصراح الذي لا يأتيه الباطل من ......





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