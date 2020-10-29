نظرية الكون التعاقبي 7-8 - جواد بشارة

2020/10/29 | 17:10 - المصدر: الحوار المتمدن

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#جواد_بشارة نظرية الكون التعاقبي 7كون غوديل L univers de Gödel كيرت غوديل وألبرت أينشتاين في جامعة برينستون، م، أرشيف معهد الدراسة المتقدمةالتعميم في إطار RG للحل النيوتوني الذي يصف مجال الجاذبية للنجم يصف فقط مع شوارزشيلد جسمًا خاليًا من الدوران.



هذا ليس واقعيًا جدًا من وجهة نظر فلكية لأن النجوم، تمامًا مثل الكواكب، يتم تحريكها بواسطة حركة دوارة.أحد الحلول الأولى التي تصف المجال ا ......





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