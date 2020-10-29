فريق طبي ينقذ حياة نجم المنتخب الوطني السابق ابراهيم سالم

2020/10/29 | 17:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ انقذ فريق طبي بمستشفى ابن النفيس التعليمي برئاسة الدكتور محمد مطر الواسطي حياة حارس مرمى منتخبنا الوطني السابق ابراهيم سالم أثر تعرضه لجلطة قلبية .وبحسب بيان لاعلام المستشفى تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا / نسخة منه :" ان النجم الدولي تعرض مساء اأمس إلى جلطة قلبية مفاجئة ادخل على إثرها إلى المستشفى فورا وأجريت له عملية تداخل قسطاري طارئة عند الساعة الحادية عشرة ليلا تكللت بالنجاح وعاد قلبه يعمل بصورة طبيعية وتحسنت حالته" .وطمأن اعلام المستشفى الجمهور الرياضي بان النجم الدولي بصحة جيدة./انتهى9

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