اقليم كردستان يسجل 1285 اصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/10/29 | 17:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا/ أعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كردستان، تسجيل 1285 إصابة جديدة بفيروس كورونا، فضلاً عن 18 حالة وفاة، في عموم مدن الاقليم خلال الـساعات الاربع والعشرين الماضية.وقالت الوزارة في بيان : " توزعت الاصابات في اربيل 580 اصابة ، و187 في السليمانية، و440 في دهوك، و27 في حلبجة، و36 في كرميان، و15 في رابرين.واضافت انه :" تم تسجيل 503 حالات شفاء جديدة من الفيروس، في اربيل 114، والسليمانية 25، ودهوك 312، وحلبجة 20، وكرميان 32.اما حالات الوفيات الجديدة، فقد بلغت 18، حالتان في أربيل، و8 في السليمانية، و6 في دهوك، وواحدة في كل من حلبجة، ورابرين.وبهذا يرتفع مجموع المصابين بفيروس كورونا منذ انتشار الجائحة في اقليم كردستان، إلى 74334، فيما بلغ المجموع الكلي لحالات الشفاء 42076، في حين ارتفع مجموع الوفيات إلى 2406 ./انتهى9

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