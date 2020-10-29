بالصور .. انطلاق مهرجان الرمان في حلبجة باقليم كردستان بمشاركة عشرات الفلاحين

2020/10/29 | 17:20 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا/ انطلق ظهر اليوم مهرجان الرمان في حلبجة باقليم كردستان بمشاركة عشرات الفلاحين من عدة مناطق.وعرض الفلاحون منتجاتهم من الرمان في متنزه خصص لهذا المهرجان الذي يقام سنويا كتقليد في حلبجة ./انتهى9

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