بالفيديو.. بوادر الامطار تلوح في سماء العراق بدءاً من الاسبوع المقبل

2020/10/29 | 17:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} توقعت الارصاد الجوية، اليوم الخميس، بدء موسم الامطار في العراق خلال الاسبوع المقبل.

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