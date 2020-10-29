اكتشاف جديد.. مرض التهابي مميت يصيب الرجال

2020/10/29 | 17:21 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} اكتشف العلماء في المعاهد الوطنية للصحة مرضا التهابيا نادرا ومميتا يصيب الرجال يسمى متلازمة vexas.

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