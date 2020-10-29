2020/10/29 | 17:21 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت طلبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع الثاني على التوالي بأكثر من توقعات المحللين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع الثاني) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع طلبات إعانة البطالة الأمريكية للأسبوع الثاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).